Yer Adana: Ev sahibi görüntüleri izleyince şoke oldu!

Bu olaydan çok ürktük ve korktuk. İkiz çocuğum var, özellikle çok korktular. Çocuklarımıza apartman için 'En güvenlikli yerdesiniz' derken, artık kendimizi çok güvensiz hissetmeye başladık. Şu anda çocuklarım çok korkuyor ve tek başlarına bir şey yapamıyorlar" dedi.