Haberler Yaşam Haberleri Yer: Adana! Evde silah imalatı iddiasına 12 yıla kadar hapis istemi
Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:53

Yer: Adana! Evde silah imalatı iddiasına 12 yıla kadar hapis istemi

AA
Yer: Adana! Evde silah imalatı iddiasına 12 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, evinde kaçak şekilde silah imal ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığa 12 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, evinde izinsiz silah ürettiği öne sürülen tutuklu İ.Ü. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlı İ.Ü'nün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin bir bölümünü silah imal ve tamiratı için atölye olarak kullandığı belirtildi.

Polis ekiplerince, ikamette silah imalatında kullanılan namlu açmaya yarayan matkap, tabanca gövdesi, tabanca şarjörü, tetik tertibatı, mengene, tabanca kapak takımı, çeşitli tabanca parçaları ve imal ile tamiratta kullanılan aletler ele geçirildiği iddianamede bildirildi.

İddianamede, İ.Ü'nün ticaret amaçlı ruhsatsız ateşli silah imal ettiği belirtilerek, sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılması istendi.

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Yer: Adana! Evde silah imalatı iddiasına 12 yıla kadar hapis istemi
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