Yer Adana: İki taksici skuter sürücüsünü böyle dövdü!

Tüyler ürperten olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı'nda skuter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı. Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.