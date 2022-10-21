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Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:58 Son Güncelleme: 21.10.2022 16:58

Yer Adana: Kapkaççıyı yakalayıp polise teslim ettiler!

Adana'da döviz bürosundan çıkan bir kişinin, elindeki para dolu çantayı çalan Ozan O., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Vatandaşlar, caddeye saçılan paraları da toplayıp sahibine verdi...

DHA
Yer Adana: Kapkaççıyı yakalayıp polise teslim ettiler!

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, para bozdurmak için döviz bürosuna girdi. Bu sırada iş yerinin önünde bekleyen Ozan O., bozdurduğu parayı çantasına koyup, dışarı çıkan vatandaşı takip etmeye başladı. Bir süre sonra Ozan O., vatandaşın elindeki para dolu çantayı alıp kaçmaya başladı. Fermuarı açılan çantadaki bir miktar para da caddeye saçıldı. Vatandaşın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler kapkaççıyı uzaklaşamadan yakaladı. Çevredekiler, caddeye saçılan paraları toplayıp, sahibine teslim etti. Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli Ozan O., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü...

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Yer Adana: Kapkaççıyı yakalayıp polise teslim ettiler!
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