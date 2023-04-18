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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:30 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:33

Yer Adana: Kokain alırken yakalanan ikilinin sözleri pes dedirtti!

Adana'da hareketli anla yaşandı... polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinde kokain ve esrar ele geçirilen Kadir Ö.’nün “Uyuşturucuyu emaneten aldım”, Mansur V.’nin ise “Uyuşturucudan haberim yok” diye ifade verdiği belirtildi.

DHA
Yer Adana: Kokain alırken yakalanan ikilinin sözleri pes dedirtti!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Nadir Ö.'nün, Kadir Ö. ile Mansur V.'ye 108 gram kokain, 1 gram esrar verdiği tespit edildi. Uyuşturucu maddeyi alan Kadir Ö'nün, "Uyuşturucuyu emaneten aldım" Mansur V.'nin ise "Uyuşturucudan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Yer Adana: Kokain alırken yakalanan ikilinin sözleri pes dedirtti!
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