Yer Adana: Kokain alırken yakalanan ikilinin sözleri pes dedirtti!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Nadir Ö.'nün, Kadir Ö. ile Mansur V.'ye 108 gram kokain, 1 gram esrar verdiği tespit edildi. Uyuşturucu maddeyi alan Kadir Ö'nün, "Uyuşturucuyu emaneten aldım" Mansur V.'nin ise "Uyuşturucudan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.