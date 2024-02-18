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Giriş Tarihi: 18.2.2024 10:16

Yer Adana: Motosiklet hırsızı yakalandı!

Adana'da Gürkan E., park halindeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı...

İHA
Yer Adana: Motosiklet hırsızı yakalandı!
Alınan bilgiye göre, Gürkan E., Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti çaldı. Durumu fark eden motosiklet sahibi polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerin ardından motosikleti çalanın Gürkan E. olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli evine yapılan operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yer Adana: Motosiklet hırsızı yakalandı!
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