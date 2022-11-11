Yer Adana: Sokak ortasında kanlı düello!

Kanlı olay, 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Muhammet Salih İlhanlı ile arkadaşları Mithat Anlaş ve Selçuk Alakaş, tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki Hüseyin Arat, Mazlum Deniz, Caner Çiçek, Ümit Taylan Satar ve Ahmet Enes Alataş da karşılık verdi. Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.