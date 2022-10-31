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Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:52 Son Güncelleme: 31.10.2022 10:53

Yer Adana: Sokak ortasında tekme tokat darp kamerada

Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı... Apartman yönetimiyle ilgili, iki grup arasında çıkan tartışmada: bir kişi yere yatırılarak tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yer Adana: Sokak ortasında tekme tokat darp kamerada

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Yönetici değişikliği isteyen apartmanda yaşayanlar ile müteahhit arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, müteahhit ve yakınları tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Yaşanan anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırganlar ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Yer Adana: Sokak ortasında tekme tokat darp kamerada
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