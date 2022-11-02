Yer Adana: Vatandaşlar aracı kaldırıp Şeyma’yı kurtardı!

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan Şeyma K.'yi ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hastanede tedavisi süren Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Perihan Y., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.