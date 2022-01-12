Yer Adana: Yolda bulduğu pitbull’u eve götürünce...

Köpeğin hamile olduğunu öğrenince polisi aradığını belirten Müne Bakaç, "Oğlum sokakta bulmuş, getirdi. Ben de bakmasını istemedim. Sokaktan geçenlere ve çocuklara havlıyordu. Haber verdik ve sağ olsun ekipler gelip, aldı" diye konuştu.