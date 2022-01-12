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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:16 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:17

Yer Adana: Yolda bulduğu pitbull'u eve götürünce...

DHA
Yer Adana: Yolda bulduğu pitbull’u eve götürünce...

Adana'da Müne Bakaç, oğlunun sokakta bulup eve getirdiği pitbull cinsi köpek saldırganlaşınca polisi aradı. Polis ve belediye ekipleri tarafından alınan köpek, barınağa götürülerek korumaya alındı...

Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'nde oturan Müne Bakaç'ın 11 yaşındaki ismi açıklanmayan oğlu, sokakta bulduğu pitbull cinsi köpeği eve getirdi. Bahçedeki kulübeye bağlanan köpek, bir süre sonra saldırganlaşınca Müne Bakaç, polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin yardımıyla kulübeden çıkarılan köpek, araca bindirilerek kafese konuldu. Köpek, koruma ve bakımının sağlanması için Adana Büyükşehir Belediyesi barınağına götürüldü.

Köpeğin hamile olduğunu öğrenince polisi aradığını belirten Müne Bakaç, "Oğlum sokakta bulmuş, getirdi. Ben de bakmasını istemedim. Sokaktan geçenlere ve çocuklara havlıyordu. Haber verdik ve sağ olsun ekipler gelip, aldı" diye konuştu.

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Yer Adana: Yolda bulduğu pitbull'u eve götürünce...
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