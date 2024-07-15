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Giriş Tarihi: 15.7.2024 17:05 Son Güncelleme: 15.7.2024 17:06

Yer Adıyaman: 14 yaşındaki çocuk barajda boğuldu...

Adıyaman'da, serinlemek için HES barajına giren 14 yaşındaki Mert Bozkurt boğularak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yer Adıyaman: 14 yaşındaki çocuk barajda boğuldu...
Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için hidroelektrik santrali (HES) barajına giren 14 yaşındaki Mert Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. Su içerisinde kaybolan çocuk, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hızlı bir şekilde önce Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Bozkurt, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı...
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Yer Adıyaman: 14 yaşındaki çocuk barajda boğuldu...
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