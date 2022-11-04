Yer Adıyaman: Yarı çıplak halde ölü bulunmuştu! Kimliği belli oldu!

Çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeni belirlenemezken, cesette herhangi bir darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi. Turan'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.