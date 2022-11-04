Yer Adıyaman: Yarı çıplak halde ölü bulunmuştu! Kimliği belli oldu!

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan'a ait olduğu belirlendi.
Çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeni belirlenemezken, cesette herhangi bir darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi. Turan'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.