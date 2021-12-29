Haberler Yaşam Haberleri Yer: Afyonkarahisar! Hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:10

Yer: Afyonkarahisar! Hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı

AA
Yer: Afyonkarahisar! Hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da hemşirenin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hemşire Ü.K.B, Atatürk Bulvarı üzerindeki Halk Sağlığı Merkezi önünde bir kişinin görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunu alıp kaçan zanlının H.O.S. (26) olduğunu belirledi.

Ekipler, H.O.S'yi Cumhuriyet Mahallesi Ömer Fevzi Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı cep telefonunu polis ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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Yer: Afyonkarahisar! Hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı
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