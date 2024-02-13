Yer Aksaray: Balkona cam takarken 3’üncü kattan düştü!

MESAİ ARKADAŞI TUTMAY AÇALIŞMIŞ

Ev sahibi Sebahat Bilgiç, ''Ben mutfakta çay demliyordum. Düşen işçinin yanında bir de iş arkadaşı vardı. İki kişiydi. Kapıdan onları izliyordum. 'Aman oğlum dikkat et.' demeye kalmadan köşeye ayağını basıyordu.