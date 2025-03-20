Yer Aksaray: Cezaevinden izinli çıktı; hırsızlık yaparken yakalandı!

Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde H.G. isimli gurbetçiye ait evde M.Y.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında el çantası, pense, kerpeten, tornavida gibi aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y.'nin Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda izin olarak çıktığı, 10 mala zarar verme, 12 konut dokunulmazlığının ihlali, 11 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 borçlunun ödeme şartını ihlali ve 2 uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma olmak üzere toplam 38 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. M.Y.'nin ayrıca araç plakasının sahte olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.