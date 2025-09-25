Yer Alanya: Drift yapan magandalara 93 bin TL ceza!

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son iki gün içinde yapılan kontrollerde, kamu düzenini tehlikeye sokacak şekilde drift yaptığı belirlenen iki sürücüye cezalar kesildi. Yapılan incelemelerde, Konaklı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüntülendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 47 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.Öte yandan Çıplaklı Mahallesi'nde benzer şekilde drift yaptığı belirlenen bir ATV sürücüsüne ise 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.