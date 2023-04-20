Yer Amasya: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çört, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çört, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fikret Cört, köyde toprağa verildi.