Yer Amasya: Girdiği baraj gölünde boğuldu...

İhbarla bölgeye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Amasya Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj suyunda botlar ile arama yapan ekipler, Şenol'a ulaşamadı.