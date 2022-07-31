Yer Ankara: Sokak hayvanlarına ’jiletli tel’ tuzağı!

'GİRİŞİ ENGELLEMEK İÇİN DEĞİL, ÖLSÜNLER DİYE YAPILAN BİR ŞEY'



Site yönetimine tepki gösteren Nevin Demirel, içeri girmek isteyen köpeklerin kolları, bacakları, sırtlarının kesildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben her gün bunları tedavi için kliniğe götürmek zorunda kalıyorum. Site içerisindeki hayvansever arkadaşlar birkaç defa yönetimi, tellerin yasak olduğu, kaldırılması gerektiği konusunda uyardı. Hatta öneride de bulunarak 'telleri söküp altına beton dökün, bu şekilde içeriye giremezler' diye. Tellerin altı toprak olduğu için hayvanlar orayı eşeleyip çok rahat giriş yapabiliyorlar, girerken her yerleri kesiliyor, kimi ölüyor kimi sakat kalıyor. Buna rağmen aylardır yönetim umursamadı. Daha yeni 2 köpeğin bacakları kesildi. Biz zaten hayvanların siteye girmesini istemiyoruz. İnsanlar içeride köpekleri zehirliyorlar, dövüyorlar, biz onlara dışarıda yaşam alanı yaptık. Burası doğal bir yaşam alanı olduğu için sadece köpekler değil, oradan başka hayvanlar da geçiyor çocuklar da top oynuyor, piknik yapıyor. Bu içeriye girişi engellemek için değil direk ölsünler diye yapılan bir şey. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a (DKMP) şikayet dilekçemizi verdik. Pazartesi günü de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bunun yeni yasa ile hapis cezasına kadar süreci var. DKMP de önümüzdeki günlerde teftiş için gelecek. Belediyede de jiletli tellerin hem site genelinde hem de ilçe ve semtlerde kullanılmaması kaldırılması için başvuruda bulunacağız" diye konuştu.