Yer Ankara: Sürücünün burnunu kırdı! ’Bana böyle artistlik yapmayacak’

Dehşet dolu olay, dün Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 06 MDA 03 plakalı otomobil sürücüsü M.B. ile 06 CIN 572 plakalı otomobil sürücüsü Y.E.D. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.B., Y.E.D.'nin başını otomobilin kaportasına defalarca vurdu. M.B., daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Y.E.D.'nin burnunun kırıldığı belirlendi.