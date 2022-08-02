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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:58 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:59

Yer Antalya: 5 çocuktan örnek hareket!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 çocuk, kaldırımda içerisinde 100 bin TL değerinde altın ve döviz bulunan çanta buldu. Çocukların çantayı polis ekiplerine teslim etmesi büyük takdir topladı.

İHA
Yer Antalya: 5 çocuktan örnek hareket!
Yaşları 11 ile 13 arasında değişen Hüseyin Berkay Demirtaş, Barış Doğan, Mehmet Emre Ünal, Mustafa Ceylan ve İnan Bakytov isimli çocuklar, Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi'nde bisiklet ile gezdikleri sırada kaldırımda bir çanta buldular. Çocuklar çok geçmeden çantayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim etti. Yapılan kontrolde çanta içerisinde 100 bin TL değerinde altın ve döviz olduğu görüldü.
Çantada bulunan banka kartından yola çıkan ekipler, çantanın sahibi olan T.T. isimli kadına ulaştı. İçerisinde 2 bin 900 euro, bin 305 TL, 1 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 altın künye, 1 altın zincir, 1 altın kolye ve 3 tane tam altın bulunan çanta Şelale Polis Karakolunda teslim edildi.

Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, örnek bir davranış sergileyen 5 küçük çocuğu evlerinden aldırmak suretiyle Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirdi ve çeşitli ödüller verdi. Oymaağaç, küçük çocukları sergiledikleri örnek davranıştan dolayı kutlarken, ömür boyunca hep böyle dürüst olmalarını ülkelerine ve ailelerine hayırlı evlatlar olmalarını istedi.
5 küçük çocuk Manavgat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından götürüldükleri merkezde narkotik köpeği Pars ile tanışarak unutamayacakları anlar yaşadı.


Çantayı bulduklarında hiç düşünmeden polise geldiklerini belirten Mehmet Emre Ünal, "Çantanın içerisinde altın ve paralar olduğunu görünce teslim ettik. Biz görevimizi yaptık. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

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Yer Antalya: 5 çocuktan örnek hareket!
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