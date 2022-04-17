Yer Antalya: Alevlerden kaçarken mahsur kaldı!

Oteldeki odasında oturduğu sırada yangını fark eden Fetli Dağtekin ise yangın merdivenini kapısı kilitli olduğu için kullanamadı. Dağtekin, çareyi yangın merdivenin dışından inmeye çalışmakta buldu. Ancak kısa kalan merdiven nedeniyle Dağtekin, mahsur kaldı. Ekipler, merdiven uzatarak Dağtekin'i kurtardı. Fetli Dağtekin, "Yangın anında odada oturuyordum. Bir anda cam kırılma sesleri geldi. Sesleri duyunca kapıyı açtım. Her yeri duman basmış. Yangın merdiveni çalışmıyor. Merdivenin içine giremiyorsun. Camdan çıktım dış taraftan demirleri tutarak indim. Yangın merdiveninin girişi zaten kilitli. İtfaiye olmasa kalıyordum" dedi.