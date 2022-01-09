Yer Antalya: Eşinin peşinden giderken ölüyordu!

Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede tedavi olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen anne ve hala adı konulmamış bebeğin, yarın doktorun oluruyla taburcu edilmesi bekleniyor. Nusret Özdemir'in motosikletiyle ambulansı takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Özdemir'in Alanya'daki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.