Yer: Antalya! Evden altın çalan zanlı tutuklandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavikent Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Aynı gün Şanlıurfa'ya giden A.E.N'nin, banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi.
Şüphelinin çalıntı altınları, kuyumcuda bozdurarak aldığı parayı banka hesabına yatırdığı tespit edildi.
Ekipler, olaydan bir hafta sonra Kumluca'ya dönen A.E.N'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.