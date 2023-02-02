Yer Antalya: Evi yakacağını söyledi! Ekipler olay yerine koştu!

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2284 Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Evde bulanan kız kardeşi ve annesiyle tartıştığı iddia edilen H.K., odasına geçip, kapıyı kilitledikten sonra evi yakacağını söyledi. Bunun üzerine anne ile kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.