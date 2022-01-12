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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:14

Yer Antalya: Jandarma buldu sahibine ulaştırdı

DHA
Yer Antalya: Jandarma buldu sahibine ulaştırdı

Antalya Manavgat'ta jandarma ekiplerince ATM yakınında bulunan, içinde 2 bin 500 lira ve banka kartları olan cüzdan, sahibi İsviçreli Beatrice Freitag'a (68) teslim edildi. Freitag ise ekiplere teşekkür etti...

Manavgat'ta yaşayan İsviçreli Beatrice Freitag, Evrenseki'de ATM'den para çekip evine dönerken cüzdanını düşürdü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, içinde 2 bin 500 lira ve banka kartları olan cüzdanı buldu. Jandarma, araştırma sonrası cüzdanın, Evrenseki Mahallesi'nde oturan Beatrice Freitag'a ait olduğunu tespit etti. Karakola davet edilen Freitag'a, cüzdanı teslim edildi.
Jandarmanın kendisini cüzdanı için aradığında çok şaşırdığını anlatan Beatrice Freitag, "Cüzdanı düşürdüğümde çok üzüldüm. Kartlarım da gitmişti. Bir an parasız kaldığımı düşündüm ve ne yapacağımı bilemedim. Kısa süre sonra jandarma görevlileri beni arayarak cüzdanımı bulduklarını söyledi. Çok şaşırdım ve sevindim. Jandarma görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Yer Antalya: Jandarma buldu sahibine ulaştırdı
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