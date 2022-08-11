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Giriş Tarihi: 11.8.2022 10:49 Son Güncelleme: 11.8.2022 10:50

Yer Antalya: Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye bakın nereye bıraktılar

Demre ilçesindeki yapılaşmanın yasak olduğu, yerleşim bulunmayan Kekova Adası'nda 160 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Avrupa veya Yunanistan'a bağlı ada diyerek Kekova'ya bırakıldıkları ortaya çıktı.

DHA
Yer Antalya: Kaçak göçmenleri ’Avrupa’ diye bakın nereye bıraktılar

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı'na gelen ihbarlarda, yerleşim bulunmayan Kekova Adası'nın Eğri Liman mevkiindeki bölgede çalılıklar arasında, deniz kıyısında gruplar halinde bazı kişilerin olduğu bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla bölgeye gitti. Ekiplerin geldiğini gören grup, adanın farklı yerlerine kaçmaya çalıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, gün boyu kaçanları topladı. Kaçak göçmen olduğu tespit edilen grup, Sahil Güvenlik botları ile Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde karaya çıkarıldı, ardından da otobüslerle ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin ifadesi alınmaya başlandı.
İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20'si çocuk, 24'ü kadın, toplam 160 kaçak göçmenin Türkiye'nin farklı kentlerinden alınarak Avrupa ve Yunanistan adası denilerek, dün gece Kekova Adası'na bırakıldığı tespit edildi. Bazı kaçak göçmenlerin uzun süredir Türkiye'de yaşadıkları belirlendi.
Kaçak göçmenler insan tacirlerine kişi başı 2 ila 5 bin Euro arasında ödeme yaptıklarını söyledi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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Yer Antalya: Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye bakın nereye bıraktılar
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