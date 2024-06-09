Yer Antalya: Kayıp Alzheimer hastası yaralı bulundu!

Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi'nde oturan Hasan Atalay, dün saat 19.00 sıralarında jandarmayı arayıp, Alzheimer hastası olan annesi Günay Atalay'dan saat 14.00'ten sonra haber alamadığını, bölgede aramasına rağmen bulamadığını bildirdi. İhbar sonrası AFAD, JAK Timi, AKUT, İHH, MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri ve iz takip köpeği eşliğinde arama çalışmalarına başlandı.