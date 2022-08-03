Yer Antalya: Minik Altan araçta kilitli kaldı! Annesi araçtan indiği sırada...

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde su almak için bir akaryakıt istasyonuna giren öğretmen Dilara Çakır, aracından indiği sırada kapıyı kapatınca kilitlendi. Aracın bebek koltuğunda oturan Altan bebek, otomobilde kilitli kaldı. Dilara Çakır'ın ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, aracın şoför kapısının camını kırıp, içeri girdi.
Ağlayan oğlunu sakinleştirmek isteyen Dilara Çakır, "Annem ben buradayım, kurtaracağız yavrum seni. Ağlama annem" dedi. Dilara Çakır, araçta 15 dakika mahsur kalan çocuğuna sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Altan bebeğin araç içerisinde sıcakta terlediği dikkati çekti.