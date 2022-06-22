Yer Antalya: Önce bıçakladı sonra yarasına tampon yaptı!

'ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA YARDIM ETTİ'



Kavgayı görenlerden Erkan Adaşıroğlu, "Kavga ettiklerini gördük, olayın gerçekleşmesi 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu. Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti" dedi.

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ahmet Güner'in Gürkan T.'nin yanına gelip kafa atması, daha sonra ikilinin bıçakla birbirlerine saldırması, Gürkan T.'nin bıçakla yaraladığı arkadaşının yarasına tampon yapıp yardım etmesi görüntülerde yer aldı.