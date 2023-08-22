Yer Antalya: Sümeyye Yavlak’ı katletti! Bakın nasıl enselendi!

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yavlak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi olduğu belirlenen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Isparta'da toprağa verilecek.

Cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, Cinayet Masası bürosuna götürülen Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi.

Yavlak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.