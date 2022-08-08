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Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:01 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:08

Yer Arnavutköy: Plajda ortalık karıştı

İstanbul Arnavutköy'de, yasak olmasına rağmen denize girmeye çalışanlar, kendilerini uyaran cankurtaranlarla kavga etti. Tekmeli yumruklu kavga, kumsaldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yer Arnavutköy: Plajda ortalık karıştı

Hafta sonu rüzgarlı hava ve denizdeki dalga nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girişler yasaklandı. Çoğu vatandaş, sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, cankurtaranlar ve jandarmanın uyarılarına aldırış etmeyen bazıları ise denize girmeye devam etti.

Dev dalgalar arasında boğulma tehlikesine rağmen yüzmek isteyenlerden bazıları, kendilerini uyaran cankurtaranlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cankurtaranlarla denize girmekte ısrar eden kişiler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Dakikalarca çocukların önünde süren kavgaya çevredekiler ve jandarma müdahale etti. Kavga, jandarma ve çevredekiler tarafından güçlükle sonlandırıldı.

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Yer Arnavutköy: Plajda ortalık karıştı
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