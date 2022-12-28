Yer Avcılar: 2 köpek evde ölen sahiplerinin yanına kimseyi yaklaştırmadı

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveniyle 7'inci kattaki eve pencereden girdi. Köklü yüz üstü yere düşmüş halde görülürken iki köpek, ekiplere tepki verdi. Eve girilebilmesi için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Gelen görevliler, hayvan yakalama aparatı ile pencereden eve girip, köpekleri ayrı odalara kapattı. Ardından kapıyı açan görevliler, köpeklerden birine boynuna aparat geçirip, diğerini iğne ile uyutarak hayvan barınağına götürdü. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni anlaşılabilecek olan Köklü'nün çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi.