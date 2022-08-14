Yer Avcılar: Çatlak oluşan iki bina tahliye edildi!

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Mercan Sokak'ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlaklar oluştu. Saat 04.00 sıralarında çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi. Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istedi. İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler'deki yaşlı bakımevine götürüldü. Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.