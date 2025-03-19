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Giriş Tarihi: 19.3.2025 15:34

Yer Aydın! Kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı...

Köşk ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapıp tarihi eser ararken yakalanan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yer Aydın! Kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen hilti, jeneratör, dedektör, testere, nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 maske, 3 adet 10 metre uzunluğunda ip, 1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu ve 2 hilti ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Yer Aydın! Kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı...
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