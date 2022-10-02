Yer Aydın: Kayıp çiftçiyi 200 kişilik ekip arıyor!



TAKVİYE EDİLEN EKİPLER BÜLBÜL DERESİ'NE YÖNELDİ



Arama çalışmalarının 6'ncı gününde AFAD ve jandarma ekiplerine ilçelerden takviye edilenlerle birlikte yaklaşık 200 kişilik ekip, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını İzmir'e gitmiş olma ihtimali üzerine de Torbalı İlçesi Bülbül Deresi mevkinde yoğunlaştırdı.

Dere, tepe ve kayalık bölgelere tek tek bakan ekipler, Tosun'dan herhangi bir ize henüz rastlamadı. Tosun'u arama çalışmaları devam ediyor.