Yer Bağcılar: 350 bin liralık hırsızlık kamerada!

İş yeri sahibi İskender Bekbasan, "Gece hırsızlar girmiş dükkanıma, 27-28 tane laptopu çalmışlar. Müşterilerin cihazları vardı, onları çalıyorlar. Alarm çalmasına rağmen içeri giriyorlar hiçbirşeyden korkmadan. Etraftan geçen insanlar var ama onlar müdahale edemiyorlar. Cihazların bulunmasını itakep ediyorum.Çünkü müşterilerimin cihazlarının içerisinde bilgileri olanlar var. Müşterilerin çalınan laptoplarında büyük sıkıntı yaşıyorum. Kendim bulmaya çalıştım ama herhangi bir sonuca ulaşamadım şu ana kadar. Müşterileri aradım, hepsine durumu izah ettim. Anlayışla karşılayan da oldu, zorluk çıkaran da oldu, haklılar. 350 bin liralık zararın yanından manevi olarak da büyük zararım var. Bir de dükkanı yeni açmıştım. Psikolojik olarak da bu olay bana çok ağır geldi. Bir süre devam edeceğim ama sonra bırakmayı düşünüyorum. 3 aydır gecemi gündüzüme kattım, buranın tadilatı için. Tam kafama göre dizayn ettim derken böyle bir şey başıma geldi" diye konuştu.