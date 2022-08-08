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Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:54 Son Güncelleme: 8.8.2022 13:55

Yer Bağcılar: Balkon çöktü! 1 ölü

İstanbul Bağcılar'da, Hüseyin Efe tadilat için çıktığı balkonun duvarı balyozla yıkmaya başladığı sırada balkon çöktü. Balkonla beraber düşen Efe hayatını kaybetti. Balkonun çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Hüseyin Efe'nin tadilata başlamadan önce binanın altına tedbir amaçlı güvenlik şeridi çektiği anlar yer aldı.

DHA
Yer Bağcılar: Balkon çöktü! 1 ölü

Olay saat 09.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1033 sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı için inşaat ustası Hüseyin Efe (53) sabah saatlerinde hazırlık yaptı. Eline aldığı balyozla balkona çıkan Hüseyin Efe balkon duvarını kırmaya başladı. Hüseyin Efe'nin ikinci balyoz darbesi sonrası üstünde durduğu balkonun bir kısmı bir anda çöktü. Çöken balkonla beraber Hüseyin Efe önce bir alt kattaki balkona çarptı daha sonra da yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Yere düşen Efe'nin üzerine balkondan beton parçaları düşmeye devam etti. Olay anında birinci katın balkonunun da bir kısmı çöktü.

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Balkonun çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde ayrıca Hüseyin Efe'nin tadilata başlamadan önce binanın bulunduğu sokağın başına tedbir amaçlı güvenlik şeridi çektiği anlar da görüldü. Balkonun çökmesinin ardından sokağa toplanan kalabalık ağır yaralı Hüseyin Efe'yi binadan uzaklaştırarak gelen ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan Efe ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Yer Bağcılar: Balkon çöktü! 1 ölü
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