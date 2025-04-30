Yer: Bağcılar! Market çalışanını bıçakla tehdit edip 80 bin lira gasbetti

"BİR ANDA TANIMADIĞIM KİŞİ YANIMA GELİP BIÇAKLA BENİ TEHDİT ETTİ"

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri çalışanı İ.Ö.'nün ifadesini aldı. İ.Ö.'nün ifadesinde, "Yemek yiyordum. Bir anda tanımadığım bir kişi yanıma gelip bıçakla beni tehdit etti. Kasayı açmak zorunda kaldım. Paraları bir poşete koydu. Beni odaya kilitledikten sonra oradan ayrıldı" dediği öğrenildi.