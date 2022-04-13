Yer Balıkesir: Sahurda çaldılar iftarda yakalandılar!

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde 8 Nisan günü sahur vakti, yapımı devam eden caminin avlusuna giren kişiler, kubbe yapımında kullanılan maddi değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 151 parça alüminyum malzemeyi çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin avludaki alüminyum malzemeleri kucaklayarak taşıdıkları ve bahçe duvarının dışında bekleyen diğer 2 kişiye verdikleri görüldü.