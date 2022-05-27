Yer Başakşehir: 75 bin doları böyle götürdü!

"HIRSIZ KAPIMI AÇARAK PARAMI ALDI"



İlker Kılıç, "Başakşehir Tapu'da satış akdimizi gerçekleştirdik. Paramızı aldık. Yolun karşısındaki aracıma bindim. Koltuğun altına paramı koyduktan sonra aracı çalıştırdım. Arkamda duran mavi renkli plakasız araçtan inen hırsız kapımı açarak paramı aldı. O sırada aşağıya indim, kovalamaca oldu, paramızı çaldırdık. Emniyet güçlerine inanıyoruz. Gerekeni yapmalarını istiyoruz. 4 kişilerdi, bir kişi parayı alarak kaçtı. Ben kaçan hırsızların arabasının camını tuttum. Cam patladı, hatta elimize yüzümüze cam parçaları geldi" dedi.

Yaşanan hırsızlık anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İlker Kılıç'ın cipine bindiği, hemen arkasındaki bir otomobilden inen şüphelinin arka kapıyı açarak çantayı çaldığı, şüphelilerin kaçtığı ve İlker Kılıç'ın otomobilin arkasından koştuğu anlar yer alıyor.

