Yer Başakşehir: Drift yapan sürücüye ceza yağdı!

Sürücü S. T. M.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 lira, otomobil camlarının mevzuata uygun olmayan şekilde filmli olmasından 427 lira ve trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak maddesinden de 196 lira olmak üzere, toplamda 9 bin 944 lira cezası yazdı. Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Sürücü S. T. M hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.