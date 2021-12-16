Yer Başakşehir: Kapıyı taşla kırdı! Çuvalla kaçırdı!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde 3 farklı zincir marketlerin camları kırılarak hırsızlık yapıldı. Marketlerde aynı şekilde yapılan hırsızlık sonrası polis ekipleri harekete geçti. Başakşehir Devriye Amirliği Ekipleri Mobil Park Timi yaptığı çalışmada Azat Ç. ile Serdar K. isimli iki kişinin hırsızlık yaptığını tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Azat Ç. ile Serdar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.