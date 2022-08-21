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Giriş Tarihi: 21.8.2022 13:04

Yer Beşiktaş: Banka görevlisinin dikkati dolandırıcıyı yakalattı!

İstanbul Beşiktaş'ta hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek için bankaya gelen emekli öğretmen A.H.A.(81)'in, uzun süren telefon görüşmesinden şüphelenen personelin ihbarıyla harekete geçen polis, kadının evine gelen dolandırıcıyı suçüstü yakaladı. Şüpheli Hacı A.E.'nin benzer suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

DHA
Yer Beşiktaş: Banka görevlisinin dikkati dolandırıcıyı yakalattı!

Beşiktaş'ta 18 Ağustos Perşembe günü banka şubesine giden emekli öğretmen A.H.A., hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek istediğini söyledi. Kadının işlemler sırasında sürekli telefon görüşmesi yapmasından şüphelenen banka personeli, dolandırılıyor olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.H.A.'nın dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Kendisini uyaran polislere inanmak istemeyen A.H.A., güçlükle ikna edildi.

Polis A.H.A.'dan kendisini arayan kişilere parayı çektiğini ve evinden alabileceklerini söylemesini istedi. Emekli öğretmenin evinde önlem alan polis ekibi, bir süre sonra parayı almaya geldiğini söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hacı A.E.'nin, benzer suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yer Beşiktaş: Banka görevlisinin dikkati dolandırıcıyı yakalattı!
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