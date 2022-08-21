Yer Beşiktaş: Banka görevlisinin dikkati dolandırıcıyı yakalattı!

Beşiktaş'ta 18 Ağustos Perşembe günü banka şubesine giden emekli öğretmen A.H.A., hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek istediğini söyledi. Kadının işlemler sırasında sürekli telefon görüşmesi yapmasından şüphelenen banka personeli, dolandırılıyor olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.H.A.'nın dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Kendisini uyaran polislere inanmak istemeyen A.H.A., güçlükle ikna edildi.

Polis A.H.A.'dan kendisini arayan kişilere parayı çektiğini ve evinden alabileceklerini söylemesini istedi. Emekli öğretmenin evinde önlem alan polis ekibi, bir süre sonra parayı almaya geldiğini söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hacı A.E.'nin, benzer suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.