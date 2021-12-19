Yer: Beşiktaş! Lüks kafede yangın

Olay, Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarındaki lüks bir kafede, şömine ateşinin bacayı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevlere yangın tüpleriyle müdahale eden kafe çalışanları, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada, oluşan yoğun duman kafenin üst tarafındaki bir marketin içine doldu. Personel ile müşteriler panikle kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenenler, marketten kendilerine ikram edilen ayranları içti.

Market çalışanlarından Feyzullah Aydın, " Şöminede yangın çıkmış. Ondan dolayı alevler yükselmiş. İtfaiyeler müdahale etti. Şömineden ve elektrik kablolarından diyorlar. Yaralanan yok, dışarı çıktılar" dedi

TRAFİK AKIŞINI İTFAİYE EKİPLERİ SAĞLADI

İhbarın ardından olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, oluşan yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı itfaiyeciler araçlarından inerek trafiği açmaya çalıştı. Yangın, kafe çalışanları ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle lüks kafede kısmi hasar oluştu.