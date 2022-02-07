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Giriş Tarihi: 7.2.2022 16:29

Yer: Beykoz! Sahte içki imalathanesine baskın

DHA
Yer: Beykoz! Sahte içki imalathanesine baskın

Beykoz'da bulunan sahte içki imalathanesine yapılan baskında içki yapımında kullanılmak üzere bekletilen 1 ton alkol ve 500 adet satışa hazır içki şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin şişelere matbaadan çıkardıkları bandrolleri yapıştırdıkları, cep telefonu kameraları ile gerçeğinden ayırt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaşların ise gerçek içki içtiklerini düşünmelerini sağladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri Beykoz Yeni Mahalle'de bulunan imalathaneye baskın düzenledi. 3 katlı binanın giriş katındaki imalathanede yapılan aramalarda 500 adet satışa hazır şişelenmiş içki şişesi ve 1 ton alkol ele geçirildi. Son derece sağlıksız koşullarda üretim yapılan imalathanede çok sayıda kullanılmış içki şişesi de olduğu görüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin hazırladıkları şişelere matbaadan çıkardıkları bandrolleri yapıştırdıkları, cep telefonu kameraları ile gerçeğinden ayırt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaşların ise gerçek içki içtiklerini düşünmelerini sağladıkları ortaya çıktı.

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Yer: Beykoz! Sahte içki imalathanesine baskın
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