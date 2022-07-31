Yer Beylikdüzü: Taciz şüphelilerine pusu kurup dövdüler!

"GELDİK, ONLARI BEKLEDİK"



O anları anlatan Gökhan Baş, "Minibüsün içinde ilk önce bir kadını taciz ediyorlar. Benim yengem de bu taciz olayına sessiz kalmıyor. Yengem daha sonra otobüsten indikten sonra saçı uzun olan tacizci, yengemin arkasından takip edip birkaç sinkaflı kelimeler kullanıyor. Durakta da başka çocuklar bunlara, 'Neden kadınları taciz ediyorsunuz' diyor. Tacizciler bu defa duraktaki çocuklara sataşıyor. Abimin hanımı olaydan sonra başına gelen şeyi anlattı. Biz 23 yıldır bu semtte oturuyoruz. Araştırdık, her gün akşam saatlerinde burada minibüsten iniyorlar. Biz de geldik onları bekledik burada. Birini abim, diğerini ben aldık elimize. İnsanların başkasını bu şekilde taciz ederek rahatsız etme lüksü yok. Buradan geçen polis ekipleri onları elimizden aldı" diye konuştu. Polis merkezinde ifadeleri alınan Gökhan Baş ve kardeşi serbest bırakılırken, 2 taciz şüphelisinin de mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.