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Giriş Tarihi: 8.12.2021 09:03

Yer Beyoğlu: Ağır yaralandı!

DHA
Yer Beyoğlu: Ağır yaralandı!

İstanbul Beyoğlu'nda hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yola savrularak ağır yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı...

Kaza, Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 metre geride bulunan trafik ışıklarını kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yaya, refüjde yürürken aniden hızla akan trafikte yola atladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan otomobil duramayarak yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde refüjde yürüyen yayanın aniden yolun karşısına geçmek için yola atladığı görülüyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan otomobil duramayarak yayaya çarpıyor. Yere savrulan yayayı görenler yardıma koşuyor.

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Yer Beyoğlu: Ağır yaralandı!
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