Haberler Yaşam Haberleri Yer Beyoğlu: Kadına şişeyle saldırdı!
Giriş Tarihi: 26.1.2022 13:35

Yer Beyoğlu: Kadına şişeyle saldırdı!

DHA
Yer Beyoğlu: Kadına şişeyle saldırdı!

İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı... Sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde bir kadının feci şekilde darbedildiğini gören Kutluk, polise şikayette bulundu. Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı.

Korkunç olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkanı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının peşinden gelen 2 erkekten biri kadınlardan birine yumruk atarken kendisi yere düşüyor.

Yerden kalkan saldırgan adamı arkadaşı engellemeye çalışırken, saldırgan yerden aldığı şişeyi kadının başına atıyor. Saldırganın attığı şişe iş yerinin camını kırıyor. Kadın can havliyle kaçarken onu kovalayan saldırgan çelme taktığı kadını yere düşürüyor. Yanındakilerin araya girmesiyle saldırgan ve arkadaşı uzaklaşırken saldırıya uğrayan kadın ve yanındaki arkadaşı diğer yöne doğru gidiyor.
Olay sonrası başlatılan polis soruşturması sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...
Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Kocası taciz etti eşi susturmak istedi
Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı! Üç kritik düzenleme geliyor
Ataşehir'de kepçe suya gömüldü! Operatörden acı haber
Son dakika: Galatasaray eski gol kralını takıma getiriyor! Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya varıldı...
Son dakika | CHP'deki rüşvet skandalında pes dedirten pişkinlik!
CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diledi: Gerçekten utandım
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Beyoğlu: Kadına şişeyle saldırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA