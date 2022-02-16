Yer Beyoğlu: Ölebilirlerdi! Çek çek arabasıyla gelip...

"İKİ DAKİKADA SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"



İş yeri sahibi Ali Akgün, "Klimamızın motoru dört kişi tarafından çalındı. Kağıt toplayıcıları tarafından çalınıyor. Dört kişi gelerek önce kabloları ve boruları kesmişler. Daha sonra da klima motorunu söküp arabaya koyarak götürdüler. Bir kişi kepengin üzerine çıkmış. Vidaları sökmüş. Motoru aşağıda bekleyen iki kişiye veriyor. Onlar da çek çek arabasına koyarak gidiyorlar. İki dakikada götürüyorlar. Burada elektrik de var. Ölebilirlerdi. Ama kesmişler. Normalde iki dakikada sökülecek bir şey değil. Ama nasıl yaptılar bilmiyorum" dedi.